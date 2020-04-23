РИАМО - 23 апр. Работники сельского хозяйства Дмитровского округа начали весеннюю посевную кампанию, на поля вышла новая техника, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

На плодородных землях Яхромской поймы предприятие агропромышленного комплекса «Мосагрофуд-Д» уже закончило подготовку почвы, засеяло яровую пшеницу и приступило к посеву моркови.

«Всего планируется засеять около 550 гектар картофеля и 500 гектар овощей — капусты, моркови, свеклы», — отмечается в материале.

Продукция фирмы представлена в магазинах крупных торговых сетей Москвы и Подмосковья, таких как «Пятерочка» и «Дикси».

В этом году из-за теплой зимы работы начались раньше запланированного срока. Скоро семена дадут первые всходы.