РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 апр. Дворец культуры «Октябрь» Подольска запустил новый онлайн-проект, в ходе которого все желающие смогут послушать сказки Константина Ушинского, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Дворец культуры «Октябрь» предлагает зрителям новый онлайн-проект, который родился совсем недавно, во время домашней самоизоляции. Сказочница - тетушка Арина (Елена Мотасова) предлагает детям и взрослым познакомиться с замечательными добрыми сказками Константина Ушинского, которые он собрал и пересказал для детей. В первом выпуске жители услышат сказки «Надо обождать» и «Журавль и цапля», - говорится в сообщении.

В ходе проекта будет три выпуска. В случае, если они понравятся жителям, то проект будет продолжен. Посмотреть выпуски можно на YouTube-канале.