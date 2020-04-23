РИАМО - 23 апр. Составлен рейтинг станций московской подземки, где больше всего пассажиров привязали свою «Тройку» к цифровому пропуску, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Самыми дисциплинированными оказались пассажиры станции «Спартак» (94%), «Мякинино» (94%), «Борисово» (92%), «Шипиловская» (92%) и «Улица Академика Янгеля» (92%).

«Наименее ответственными оказались пассажиры станций «Котельники» (71%), «Речной вокзал» (69%), «Курская Кольцевая» (58%), «Комсомольская» (58%)», — говорится в сообщении.

В Московском регионе до 1 мая действует режим обязательной самоизоляции для людей всех возрастов. С 15 апреля передвигаться на любом вид транспорте можно только с помощью цифрового пропуска, а с 22 апреля его нужно привязывать к транспортной карте или автомобилю. За отсутствие пропуска предусмотрен административный штраф.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

23 АПРЕЛЯ

- Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет. По его словам, ситуация продолжает оставаться «достаточно напряженной».

- В России замедлился рост числа заразившихся коронавирусом. По данным оперативного штаба по коронавирусу, количество новых инфицированных снижается второй день подряд.

- В московском клиническом центре инфекционных болезней в поселении Вороновское новой Москвы в данный момент уже проходят лечение 45 пациентов. Первых пациентов новый центр начал принимать 20 апреля.

- Владимир Путин заверил, что торжественные мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, обязательно состоятся. Он напомнил, что в текущем году торжества в честь Дня Победы перенесли из-за угрозы распространения коронавируса.

- Российские медики наблюдают за состоянием 151 тысячи людей в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию. Всего с начала распространения коронавируса на территории страны было выявлено 62 773 случая заражения.

- «Яндекс.Такси» будет бесплатно развозить врачей по вызовам в Подмосковье. Компания организует перевозку 300 врачей из семи медицинских учреждений в пяти городах региона.

- Москвичи с ОРВИ могут сообщать о неквалифицированной медицинской помощи на единую горячую линию +7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 08:00 до 21:00), это нужно для того, чтобы не упустить потенциальные случаи Covid-19.

- За сутки в России зарегистрировали 4774 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 688.

- Служащие и волонтеры теперь могут оформить пропуск с помощью приложения «Моя Москва». Пользователи приложения также смогут проверить наличие разрешения на передвижение по столице.

- Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Многие из них имели сопутствующие заболевания.