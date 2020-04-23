РИАМО - 23 апр. В четверг утром на 84% (в сравнении с аналогичным периодом 2019 года) сократилось число поездок в столичной подземке, также на 5 тысяч снизилось число поездок, по сравнению с 16 апреля, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На 69% снизилось число поездок на пригородных электричках, по сравнению с прошлым годом, и на 10 тысяч поездок стало меньше по сравнению с 16 апреля.

«Не совершено поездок на каршеринге - работа сервиса приостановлена по указу мэра. На 59% снизилось число поездок на такси, что на четыре тысячи поездок больше по сравнению с таким же днем прошлой недели», - говорится в сообщении.

Кроме того, в четверг на 63% снизилось количество поездок на личных машинах, по сравнению с прошлым годом, но было на пять тысяч поездок больше по сравнению с 16 апреля.

При этом дороги в Москве в четверг были на 82% свободнее, чем год назад.

В Московском регионе до 1 мая действует режим обязательной самоизоляции для людей всех возрастов. С 15 апреля передвигаться на любом виде транспорте можно только с помощью цифрового пропуска, а с 22 апреля его нужно привязывать к транспортной карте или автомобилю.

Текстовая трансляция

23 АПРЕЛЯ

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- Владимир Путин заверил, что торжественные мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, обязательно состоятся. Он напомнил, что в текущем году торжества в честь Дня Победы перенесли из-за угрозы распространения коронавируса.

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