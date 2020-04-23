РИАМО-23 апр. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарий по поводу предложения распространить пропускной режим на все регионы страны, он считает, что ситуация с коронавирусом продолжает оставаться напряженной, поэтому должны предприниматься все возможные меры, сообщает Газета.ru.

Песков отметил, что этим вопросом должны заниматься не в Кремле, а в координационной комиссии и штабах, которые борются с коронавирусной инфекцией.

«Должны приниматься все меры, которые могут быть эффективными. Ситуация продолжает оставаться достаточно напряженной», — подчеркнул он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на другие российские регионы. По его мнению, данная мера позволит контролировать перемещение граждан между городами на всех видах транспорта.

В Москве, Подмосковье и ряде регионов России введен режим самоизоляции, который продлили до 1 мая. Гражданам запрещено покидать дома, выходить на улицу можно лишь в случае крайней необходимости. Для контроля за перемещениями на транспорте в столице и Подмосковье с 15 апреля действует пропускная система.

Текстовая трансляция

23 АПРЕЛЯ

- Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет. По его словам, ситуация продолжает оставаться «достаточно напряженной».

- В России замедлился рост числа заразившихся коронавирусом. По данным оперативного штаба по коронавирусу, количество новых инфицированных снижается второй день подряд.

- В московском клиническом центре инфекционных болезней в поселении Вороновское новой Москвы в данный момент уже проходят лечение 45 пациентов. Первых пациентов новый центр начал принимать 20 апреля.

- Владимир Путин заверил, что торжественные мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, обязательно состоятся. Он напомнил, что в текущем году торжества в честь Дня Победы перенесли из-за угрозы распространения коронавируса.

- Российские медики наблюдают за состоянием 151 тысячи людей в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию. Всего с начала распространения коронавируса на территории страны было выявлено 62 773 случая заражения.

- «Яндекс.Такси» будет бесплатно развозить врачей по вызовам в Подмосковье. Компания организует перевозку 300 врачей из семи медицинских учреждений в пяти городах региона.

- Москвичи с ОРВИ могут сообщать о неквалифицированной медицинской помощи на единую горячую линию +7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 08:00 до 21:00), это нужно для того, чтобы не упустить потенциальные случаи Covid-19.

- За сутки в России зарегистрировали 4774 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 688.

- Служащие и волонтеры теперь могут оформить пропуск с помощью приложения «Моя Москва». Пользователи приложения также смогут проверить наличие разрешения на передвижение по столице.

- Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Многие из них имели сопутствующие заболевания.