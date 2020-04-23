РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 апр. 26 пожарных ликвидируют сильное возгорание в Кучинском лесничестве подмосковной Балашихи, сообщил сотрудник комитета лесного хозяйства Московской области.

Ранее в социальных сетях обеспокоенные жители округа разместили фото и видео сильного лесного пожара, который по состоянию на 15:00 четверга еще не удалось потушить.

«Возгорание произошло на землях лесного фонда Кучинского участкового лесничества квартал 23 Ногинского филиала ГКУ МО «Мособллес». В настоящий момент проводятся работы по локализации огня», - сказал сотрудник.

Он добавил, что в тушении принимают участие 12 единиц техники и 26 человек.

Дальнейшая информация уточняется.