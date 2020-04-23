РИАМО - 23 апр. С начала 2020 года в столице возвели 3,76 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых около половины составляет жилье, всего в 2020-м в столице планировали построить около 8,5 миллионов квадратных метров недвижимости, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города.

«Всего с начала года в разных округах, районах Москвы построено почти 3,8 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 1,6 миллиона квадратных метров жилья, что обеспечило ввод 80 жилых домов», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В настоящий момент строительство не идет. Это связано с ограничительными мерами из-за распространения коронавируса. Однако в ведомстве говорят, что все темпы будут набраны после выхода из пандемии.

Всего в этом году в Москве планировалось построить около 8,5 миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе порядка 3,5 миллионов квадратных метров жилья.