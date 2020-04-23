РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 апр. Рабочие отремонтируют участок автодороги в поселке МИС Подольска до 2 октября по просьбе жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой отремонтировать участок дороги в поселке МИС. Она отметила, что у дома №12 по улице Строителей дорога находится в ужасном состоянии: она вся в ямах, и после дождя проехать становится невозможно.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу ремонта участка автомобильной дороги поселка МИС в микрорайоне Лаговский и сообщает, что она является дорогой местного значения. Работы по ремонту автомобильной дороги включены в производственную программу ремонта на 2020 год со сроком выполнения до 2 октября», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.