РИАМО - 23 апр. Премьер-министр России Михаил Мишустин продлил полномочия трех полномочных представителей российского кабинета министров, сообщает Газета.ru.

Соответствующий документ размещен на интернет-портале правовой информации.

«Мишустин выбрал полномочным представителем правительства страны в Государственной Думе Александра Синенко», - говорится в сообщении.

Кроме того, новое назначение полпредом правительства в Совете Федерации получил Андрей Яцкин, занимающий эту должность 16 лет.

Также Мишустин назначил Михаила Барщевского полпредом кабмина в Конституционном суде и Верховном суде РФ. Эту должность Барщевский занимает с 2001 года.