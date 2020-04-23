РИАМО - 23 апр. Автор текстов песен для группы «Ласковый май», поэтесса Алла Гольцева ушла из жизни в возрасте 74 лет, сообщает Nation News.

«О ее кончине сообщил музыкальный продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. Он не уточнил причин смерти Гольцевой, отметив, что за всю свою жизнь она написала для коллектива более 50 песен», – говорится в материале.

По словам Разина, Гольцева сотрудничала с такими исполнителями, как Лариса Долина, Анне Вески, Игорь Наджиев, Екатерина Шаврина, Валентина Толкунова, Алексей Глызин и другие.

Данных о том, где и когда пройдет прощание с поэтессой, пока нет.