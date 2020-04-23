РИАМО - 23 апр. В Московской области из-за сильного порывистого ветра был объявлен режим повышенной готовности, в связи с погодными условиями случились обрывы электросетей, которые быстро устранили, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

В штатном режиме продолжают работать «Россети Московский регион» и АО «Мособлэнерго» по предписанию электросетевым компаниям в условиях борьбы с распространением коронавируса.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями электросетевые компании были приведены в режим повышенной готовности. Более 700 аварийно-восстановительных бригад оперативно устраняли нарушения в электроснабжении», — сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Аварийные отключения фидеров за минувшие сутки были зафиксированы на подстанциях в семи округах: Дмитровском, Талдомском, Жуковском, Истре, Ступине, Зарайске и Кашире. Около 37 населенных пунктов с населением 15,5 тысячи оказались без света. Восстановление электроснабжения занимало от получаса, но не более двух часов.

Крупные сетевые компании «Россети Московский регион» и АО «Мособлэнерго» были переведены на усиленный режим работы. Из-за ухудшающихся погодных условий — сильного порывистого ветра, 22 апреля с 14:00 на всей территории региона был введен режим повышенной готовности.

Северный и северо-западный порывистый ветер местами достигал 23 метров в секунду. «Желтый» уровень опасности из-за сильного ветра действовал в Москве и Подмосковье до 8:00 четверга.

В оперативной готовности «Россети Московский регион» находятся 443 бригады и 2 726 единиц спецтехники, включая резервные источники питания — 121 передвижную электростанцию (ПЭС) общей мощностью 35 071 киловатт. При возникновении технологических нарушений при помощи ПЭС энергетики оперативно подают электроэнергию на социально значимые и жизненно важные объекты региона на период проведения ремонтно-восстановительных работ.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций в филиалах АО «Мособлэнерго» — 215 аварийно-восстановительных бригад, 796 единиц спецтехники, включая 65 передвижных дизельных электростанций. Ведется постоянный контроль работы оборудования подстанций и внеочередные осмотры участков воздушных линий.

Энергокомпании осуществляют постоянное информационное взаимодействие с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления, метеорологическими службами Гидрометцентра.