РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 апр. В подмосковных Люберцах дворники управляющей компании «ПИК-Комфорт» перестали убирать дворы из-за невыплаты заработной платы, сообщила жительница округа в комментариях под постом управления дорожного хозяйства администрации округа в Instagram-аккаунте.

«Сегодня (23 апреля - ред.) в микрорайоне Красная горка (Люберец - ред.) дворники не вышли на работу! Урны у подъездов забиты, мусор по придомовой территории летает. И все потому, что УК «ПИК-Комфорт» с декабря не платит зарплату дворникам», - написала жительница.

В пресс-службе УК «ПИК-Комфорт» корреспонденту «РИАМО в Люберцах» сообщили, что ситуацию с невыходом дворников Люберец на работу взяли под контроль.

«Уборка территории возобновлена. Вопрос с задолженностями сотрудникам мы планируем урегулировать до конца текущей недели (26 апреля - ред.)», - отмечается в сообщении.