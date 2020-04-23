РИАМО - 23 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил медикам, что в период пандемии коронавирусной инфекции нельзя забывать о пациентах с другими болезнями, которые вызывают врача на дом и поступают в больницы в порядке экстренной госпитализации, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В ходе совещания с главврачами Воробьев призвал медицинские бригады по максимуму отрабатывать вызовы, не допуская никаких срывов. Также губернатор поручил главврачам рассказать персоналу о выплатах за работу с коронавирусными больными.

«Прошу доходчиво довести до всех врачей, когда и какие деньги они получат. Президент этому уделяет особое значение. Вы знаете, что к федеральным доплатам мы установили региональные надбавки», - сказал Воробьев.

В Подмосковье для сдерживания распространения коронавируса введен режим самоизоляции. На личном и общественном транспорте можно передвигаться только при наличии электронных пропусков. Общее число инфицированных в Подмосковье составляет 7278. Прирост за минувшие сутки составил 688 случаев.

С момента начала эпидемии от коронавируса в Подмосковье выздоровели 235 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

23 АПРЕЛЯ

- В России замедлился рост числа заразившихся коронавирусом. По данным оперативного штаба по коронавирусу, количество новых инфицированных снижается второй день подряд.

- В московском клиническом центре инфекционных болезней в поселении Вороновское новой Москвы в данный момент уже проходят лечение 45 пациентов. Первых пациентов новый центр начал принимать 20 апреля.

- Владимир Путин заверил, что торжественные мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, обязательно состоятся. Он напомнил, что в текущем году торжества в честь Дня Победы перенесли из-за угрозы распространения коронавируса.

- Российские медики наблюдают за состоянием 151 тысячи людей в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию. Всего с начала распространения коронавируса на территории страны было выявлено 62 773 случая заражения.

- «Яндекс.Такси» будет бесплатно развозить врачей по вызовам в Подмосковье. Компания организует перевозку 300 врачей из семи медицинских учреждений в пяти городах региона.

- Москвичи с ОРВИ могут сообщать о неквалифицированной медицинской помощи на единую горячую линию +7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 08:00 до 21:00), это нужно для того, чтобы не упустить потенциальные случаи Covid-19.

- За сутки в России зарегистрировали 4774 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 688.

- Служащие и волонтеры теперь могут оформить пропуск с помощью приложения «Моя Москва». Пользователи приложения также смогут проверить наличие разрешения на передвижение по столице.

- Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Многие из них имели сопутствующие заболевания.