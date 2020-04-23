РИАМО - 23 апр. Сбербанк начал прием заявок на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых на покупку квартир в новостройках, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

«В рамках программы можно оформить ипотечный кредит на покупку жилья в новостройке до 8 миллионов рублей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и до 3 миллионов рублей — в других регионах», — говорится в сообщении.

Первоначальный взнос по кредиту — от 20% стоимости недвижимости. Срок кредитования — до 20 лет.

«С 21 апреля Сбербанк и ДомКлик первыми в дистанционном формате начали принимать заявки на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых», — сказала зампред правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка Светлана Кирсанова.

По ее словам, запущен полностью дистанционный процесс оформления ипотечной сделки.

«Наши сотрудники с соблюдением всех мер безопасности для здоровья сами приедут домой к клиенту для выпуска усиленной электронной цифровой подписи и подписания документов», — сказала Кирсанова.

Оформить ипотеку по льготной ставке 6,4% годовых можно онлайн на DomClick.ru до 1 ноября 2020 года.