РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 апр. Научно-общественная конференция «Защитим Победу! Критика антироссийской исторической пропаганды в фокусе истории Второй мировой войны» состоится 29 апреля в Мытищах в онлайн-формате, сообщается в Instagram-аккаунте МГОУ.

Организаторами выступают Московский государственный областной университет, Главное архивное управление Московской области, Региональное отделение Российского общества «Знание» Московской области, Ассоциация учителей истории и обществознания Московской области, Российское военно-историческое общество.

«Среди приглашенных гостей - Олег Шишкин, российский писатель, драматург, сценарист, художественный критик, журналист и ведущий исторических циклов на телеканале «Рен ТВ», Алексей Ананченко, директор института истории и политики МПГУ, Юрий Никифоров, начальник научного отдела РВИО. Ознакомиться с предварительным регламентом и узнать, как подать заявку на участие, можно на нашем сайте», - говорится в сообщении.

Ссылка на предварительный регламент находится в шапке профиля Instagram-аккаунта МГОУ.