РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 апр. В парковой зоне на улице Маршала Батицкого в микрорайоне Заря Балашихи убрали порубочные остатки и сухие ветки, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель микрорайона Заря на портале указал на навал порубочных остатков и сухих веток в парковой зоне возле дома №10 по улице маршала Батицкого, от пешеходной дорожки в сторону домов №№4 и 6. Сотрудники администрации Балашихи провели осмотр по указанному адресу.

«Факт несвоевременной уборки от мусора подтвердился. Меры приняты, газон по данному адресу очищен от мусора. Благодарим за вашу активную гражданскую позицию и участие в жизни городского округа», - сказала замглавы администрации Балашихи Татьяна Калашникова.

Она добавила, что уборка территории по данному адресу проводится сотрудниками МБУ «Благоустройство-Балашиха» согласно графику выполнения работ. Руководителю МБУ указано на необходимость содержания в чистоте и порядке указанной территории.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями Московской области и оперативного решения проблем на местах.