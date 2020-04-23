РИАМО - 23 апр. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил создать в регионе порядка 11-12 тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Воробьев провел совещание с главврачами. В ходе общения с медиками губернатор подчеркнул, что количество коронавирусных больных, поступающих в областные стационары, по-прежнему велико, при этом медпомощь необходимо оказывать каждому человеку.

«Мы активно вводим инфекционные койки, к концу месяца создадим их в Московской области порядка 8 тысяч. Это без учета федеральных коек. К нашему большому сожалению, почти все они достаточно быстро заполняются. Мы приняли решение эту работу продолжить, чтобы федеральный норматив - одна койка на 1 тысячу человек - увеличить. Я поставил задачу - развернуть порядка 11-12 тысяч коек», - сказал Воробьев.

Он также подчеркнул, что в регионе растет потребность в кислородных койках и аппаратах искусственной вентиляции легких. Работу по этому направлению необходимо продолжать.

Общее число инфицированных в Подмосковье составляет 7278. С момента начала эпидемии от коронавируса в Московской области выздоровели 235 человек. Скончались 56 пациентов.

В Московской области для сдерживания распространения коронавирусной инфекции был введен режим обязательной самоизоляции до конца апреля.

Текстовая трансляция

23 АПРЕЛЯ

- В России замедлился рост числа заразившихся коронавирусом. По данным оперативного штаба по коронавирусу, количество новых инфицированных снижается второй день подряд.

- В московском клиническом центре инфекционных болезней в поселении Вороновское новой Москвы в данный момент уже проходят лечение 45 пациентов. Первых пациентов новый центр начал принимать 20 апреля.

- Владимир Путин заверил, что торжественные мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, обязательно состоятся. Он напомнил, что в текущем году торжества в честь Дня Победы перенесли из-за угрозы распространения коронавируса.

- Российские медики наблюдают за состоянием 151 тысячи людей в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию. Всего с начала распространения коронавируса на территории страны было выявлено 62 773 случая заражения.

- «Яндекс.Такси» будет бесплатно развозить врачей по вызовам в Подмосковье. Компания организует перевозку 300 врачей из семи медицинских учреждений в пяти городах региона.

- Москвичи с ОРВИ могут сообщать о неквалифицированной медицинской помощи на единую горячую линию +7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 08:00 до 21:00), это нужно для того, чтобы не упустить потенциальные случаи Covid-19.

- За сутки в России зарегистрировали 4774 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 688.

- Служащие и волонтеры теперь могут оформить пропуск с помощью приложения «Моя Москва». Пользователи приложения также смогут проверить наличие разрешения на передвижение по столице.

- Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Многие из них имели сопутствующие заболевания.