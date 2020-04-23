РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 апр. В микрорайоне Львовский Подольска сотрудники теротдела администрации проверили, как УК проводит дезинфекцию и санобработку в шести домах и выявили наличие пыли на верхних полках почтовых и электрических ящиков, сообщается в группе «Территориальный отдел в микрорайоне «Львовский» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники территориального отдела в микрорайоне Львовский продолжают мониторинг содержания многоквартирных домов по проведению дезинфекции и санитарного содержания мест общего пользования МКД. Проверки проводят согласно плану работ и на основании обращений граждан, поступающих на портал «Добродел» посредством электронной почты, в том числе через социальные сети.

«23 апреля проверили МКД на улице Садовая, 9, 6А, Московская, 1А, Орджоникидзе, 2, корпуса 1 и 3, 1А. Дезинфицирующими средствами обрабатывают холлы первых этажей, почтовые ящики, лифтовые кабины, перила, панели домофонов, дверные ручки. Результаты осмотра показали, что дезинфекцию проводят во всех МКД, графики выполнения в проверенных подъездах имеются», - говорится в сообщении.

В целом содержание мест общего пользования удовлетворительное. Замечания по наличию пыли на верхних полках почтовых и электрических ящиков направили в управляющую организацию.

В случае, если работы в подъезде не проводятся или отсутствует график, жители могут сообщить об этом на горячую линию комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Подольска по телефону: 8(496)755-57-93; в ТО микрорайона Львовский 8(496)760-59-84, адрес электронной почты: gp_lvovsky@mail.ru.

Текстовая трансляция

23 АПРЕЛЯ

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