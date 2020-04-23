РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 апр. Комиссия регионального управления Федеральной антимонопольной службы признала необоснованной жалобу УК «Общее дело» на действия администрации подмосковного Красногорска, говорится в сообщении пресс-службы УФАС.

Комиссия Московского областного УФАС России 13 апреля рассмотрела жалобу ООО «УК Общее дело» на действия администрации городского округа Красногорск при организации торгов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами.

«Согласно доводу жалобы, организатор торгов неправомерно отказал заявителю в допуске к участию в конкурсе», - говорится в сообщении.

Кроме того, по мнению УК, администрация нарушила сроки размещения информации о проведении конкурса.

«Изучив представленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка организации торгов и признала жалобу необоснованной», - заключается в материале.