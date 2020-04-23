Великобритания на шестом месте в мире по распространению коронавируса. Принц Чарльз и британский премьер-министр Борис Джонсон уже переболели Covid-19. В отличие от многих европейских стран, британские власти приняли стратегию, согласно которой нужно выработать коллективный иммунитет. Поэтому до последнего не закрывали детские сады и школы в стране, а карантин объявили только 23 марта. 26-летний москвич Илья Мельников, который половину жизни провел в Лондоне, рассказал, почему решил «карантинить» в Москве.
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Как Лондон стал родным домом
В Великобритании я живу 13 лет. Сначала учился пять лет в школе-пансионате, затем еще семь – в разных университетах.
Три года я учился в университете Брайтона (University of Brighton) на киноведческом факультете, а после этого поступил в магистратуру этого же курса в Лондоне, университет University College London. Начиная с этого момента я стал серьезно заниматься видеосъемкой и режиссировать короткие фильмы и видео разных жанров. После этого я поступил в магистратуру по другой специальности – бизнес-менеджмент с дальнейшим планом создать свой собственный бизнес и снимать проекты самостоятельно.
Сейчас я живу в центре Лондона, работаю оператором и видеомонтажером в своей компании по съемке и производству видеороликов, рекламы, документальных фильмов и короткометражного кино. Компанию мы основали с моим школьным другом.
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Финансовые трудности
За пару недель до обострения ситуации с коронавирусом клиенты нашей компании стали испытывать финансовые трудности, за наши услуги платили только частично. Новых клиентов или проектов не было. В какой-то момент многие магазины и учреждения закрылись. Я сразу понял, что работы не будет долгое время, пока ситуация не исправится.
Сначала введенные меры носили рекомендательный характер – советовали не выходить на улицу без надобности и выходить ненадолго для пробежки или занятия спортом.
В этот момент мы с моей девушкой находились в Лондоне и приняли решение оставаться дома, выходя только для того, чтобы купить продукты или вещи первой надобности.
Ситуация особенно ощущалась при походе в магазин – туалетную бумагу было трудно приобрести, в конечном итоге полки с ней были полностью опустошены. Постепенно количество доступных консервов тоже уменьшалось. Когда ситуация ухудшилась, мы решили уехать в Москву, где на тот момент настроение было более позитивным.
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Британская неопределенность
В Москву мы с девушкой вернулись 21 марта. Мы решили, что эпидемию лучше переждать в Москве, ближе к родителям и родственникам. По прибытии из Англии нас посадили на двухнедельный карантин.
Даже сейчас ситуация в Москве не такая напряженная, как в Англии несколько недель назад. Люди ведут себя спокойно, многие заведения до сих пор работают, нет ощущения полной стагнации и неподвижности, как было в Лондоне, когда я уезжал.
В России долгое время реагировали на эпидемию намного расслабленнее, чем в Европе. Сейчас все начинают понимать масштаб ситуации. Разница менталитетов очевидна – в России до последнего думали, что это проблема, которая обойдет Россию стороной и нас не коснется.
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Стагнация экономики
Друзья в Великобритании говорят, что в экономике наблюдается полная стагнация. Мой партнер по бизнесу был вынужден найти работу в супермаркете, чтобы был дополнительный заработок в это нелегкое время. Пока очевидно, что в Англии ситуация намного серьезнее, чем в России.
Поскольку я занимаюсь видеомонтажом, то могу работать дистанционно. Тем более у меня появились проекты, которыми я могу заняться сейчас, пока сижу дома.
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После карантина
Я не жалею, что сейчас нахожусь в Москве, вместе с семьей и моей девушкой. Было бы намного хуже оставаться одному в такое неопределенное время.
Очень надеюсь, что это поспособствует дальнейшему развитию онлайн-контента, а следовательно, мои услуги по съемке видео для онлайн-платформ будут востребованы как никогда.
Планирую уехать обратно в Лондон, как только будет возможность. Там мой дом, работа и мои друзья.
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