Великобритания на шестом месте в мире по распространению коронавируса. Принц Чарльз и британский премьер-министр Борис Джонсон уже переболели Covid-19. В отличие от многих европейских стран, британские власти приняли стратегию, согласно которой нужно выработать коллективный иммунитет. Поэтому до последнего не закрывали детские сады и школы в стране, а карантин объявили только 23 марта. 26-летний москвич Илья Мельников, который половину жизни провел в Лондоне, рассказал, почему решил «карантинить» в Москве.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Как Лондон стал родным домом

из личного архива Ильи

В Великобритании я живу 13 лет. Сначала учился пять лет в школе-пансионате, затем еще семь – в разных университетах.

Три года я учился в университете Брайтона (University of Brighton) на киноведческом факультете, а после этого поступил в магистратуру этого же курса в Лондоне, университет University College London. Начиная с этого момента я стал серьезно заниматься видеосъемкой и режиссировать короткие фильмы и видео разных жанров. После этого я поступил в магистратуру по другой специальности – бизнес-менеджмент с дальнейшим планом создать свой собственный бизнес и снимать проекты самостоятельно.

Сейчас я живу в центре Лондона, работаю оператором и видеомонтажером в своей компании по съемке и производству видеороликов, рекламы, документальных фильмов и короткометражного кино. Компанию мы основали с моим школьным другом.

Карантин в Германии: штрафы за вечеринки, сокращенные зарплаты и грустная Пасха>>

Финансовые трудности

из личного архива Ильи

За пару недель до обострения ситуации с коронавирусом клиенты нашей компании стали испытывать финансовые трудности, за наши услуги платили только частично. Новых клиентов или проектов не было. В какой-то момент многие магазины и учреждения закрылись. Я сразу понял, что работы не будет долгое время, пока ситуация не исправится.

Полный карантин долго не вводили, школы работали до середины марта, но потом его ввели внезапно. Буквально за неделю это стало ощущаться – меньше людей на улице, постоянные новости про новые меры карантина и общее депрессивное настроение.

Сначала введенные меры носили рекомендательный характер – советовали не выходить на улицу без надобности и выходить ненадолго для пробежки или занятия спортом.

В этот момент мы с моей девушкой находились в Лондоне и приняли решение оставаться дома, выходя только для того, чтобы купить продукты или вещи первой надобности.

Ситуация особенно ощущалась при походе в магазин – туалетную бумагу было трудно приобрести, в конечном итоге полки с ней были полностью опустошены. Постепенно количество доступных консервов тоже уменьшалось. Когда ситуация ухудшилась, мы решили уехать в Москву, где на тот момент настроение было более позитивным.

Пустое метро и два банана в одни руки: как живет Великобритания на карантине>>

Британская неопределенность

из личного архива Ильи

В Москву мы с девушкой вернулись 21 марта. Мы решили, что эпидемию лучше переждать в Москве, ближе к родителям и родственникам. По прибытии из Англии нас посадили на двухнедельный карантин.

В Великобритании наблюдалась неопределенность взглядов, реакций и мер по отношению к коронавирусу. Никто не понимал, что делать и как реагировать. В Москве ситуация была намного спокойнее.

Даже сейчас ситуация в Москве не такая напряженная, как в Англии несколько недель назад. Люди ведут себя спокойно, многие заведения до сих пор работают, нет ощущения полной стагнации и неподвижности, как было в Лондоне, когда я уезжал.

В России долгое время реагировали на эпидемию намного расслабленнее, чем в Европе. Сейчас все начинают понимать масштаб ситуации. Разница менталитетов очевидна – в России до последнего думали, что это проблема, которая обойдет Россию стороной и нас не коснется.

Карантин в США: штрафы в Вашингтоне, тусовки на пляжах ЛА и дефицит в Нью‑Йорке>>

Стагнация экономики

из личного архива Ильи

Друзья в Великобритании говорят, что в экономике наблюдается полная стагнация. Мой партнер по бизнесу был вынужден найти работу в супермаркете, чтобы был дополнительный заработок в это нелегкое время. Пока очевидно, что в Англии ситуация намного серьезнее, чем в России.

Поскольку я занимаюсь видеомонтажом, то могу работать дистанционно. Тем более у меня появились проекты, которыми я могу заняться сейчас, пока сижу дома.

Самое важное о коронавирусе. Онлайн‑трансляция РИАМО>>

После карантина

из личного архива Ильи

Я не жалею, что сейчас нахожусь в Москве, вместе с семьей и моей девушкой. Было бы намного хуже оставаться одному в такое неопределенное время.

Уверен, что после карантина глобальная инфраструктура изменится. Многие производственные и бизнес-процессы локализуются. Предполагаю, что удаленная работа станет нормой для многих.

Очень надеюсь, что это поспособствует дальнейшему развитию онлайн-контента, а следовательно, мои услуги по съемке видео для онлайн-платформ будут востребованы как никогда.

Планирую уехать обратно в Лондон, как только будет возможность. Там мой дом, работа и мои друзья.