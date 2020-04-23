РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 апр. В микрорайоне Климовск Подольска к жилому комплексу «Эстет» не смог подъехать мусоровоз и забрать контейнер, так как ему помешал припаркованный автомобиль, сообщается в группе «ЖК Эстет, Серпуховская, дом 7» в соцсети «ВКонтакте».

«Огромная просьба, не паркуйте свой автомобиль возле контейнеров с мусором, это не эстетично и мешает вывозу мусора. 22 апреля мусоровоз приехал за контейнером, но не смог его забрать, так как мешал автомобиль. Каждый из нас оплатил 8 500 тысяч рублей, но сами же препятствуем своевременному вывозу», - говорится в сообщении.

Согласно закону о благоустройстве Московской области, парковаться следует так, чтобы автомобиль не мешал проезду спецтехники и ее работе. Нарушителей ждет штраф в размере 5 тысяч рублей.