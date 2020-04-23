РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 апр. В четверг в четырех многоквартирных домах Подольска временно отключили отопление и горячую воду из-за аварийных работ на котельной, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

«Сообщаем, что в связи с аварийными работами котельная по улице Московская, дом №5б в четверг, 23 апреля, остановлена. Не будет подаваться горячее водоснабжение и центральное отопление по адресам: улица Профсоюзная, дом №2/1 и Московская, дома №№3, 5, 7», - говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «ДЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.