РИАМО - 23 апр. Для соблюдения безопасной дистанции нанесли специальную разметку на станциях ЦППК в Московском регионе, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

«Она (разметка – ред.) размещена на 344 остановочных пунктах перед кассами и билетными автоматами. Разметка нанесена таким образом, чтобы между людьми, оформляющими проездные документы, сохранялось расстояние 1,5-2 метра», – говорится в сообщении.

Также на станциях регулярно звучат аудиосообщения как дополнительное напоминание о соцдистанции и правилах безопасности. В электропоездах безопасная дистанция отмечена специальными наклейками на сиденьях, их насчитывается более 30 тысяч.

За соблюдением дистанции смотрят кассиры-контролеры, они объявляют о необходимости рассредоточиться по составу. На электронных табло в поездах МЦД транслируются знаки с напоминанием о соблюдении дистанции.

В ЦППК попросили пассажиров оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции, а также напомнили, что с 15 апреля для проезда в общественном транспорте Московского региона необходим цифровой пропуск, в том числе на все пригородные электропоезда.

В Москве и Московской области для сдерживания распространения коронавирусной инфекции был введен режим обязательной самоизоляции до конца апреля. Жителям можно выходить из дома только по веской причине: вынести мусор, выгулять собаку, купить продукты или лекарства в ближайшей торговой точке.

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Текстовая трансляция

23 АПРЕЛЯ

- В России замедлился рост числа заразившихся коронавирусом. По данным оперативного штаба по коронавирусу, количество новых инфицированных снижается второй день подряд.

- В московском клиническом центре инфекционных болезней в поселении Вороновское новой Москвы в данный момент уже проходят лечение 45 пациентов. Первых пациентов новый центр начал принимать 20 апреля.

- Владимир Путин заверил, что торжественные мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, обязательно состоятся. Он напомнил, что в текущем году торжества в честь Дня Победы перенесли из-за угрозы распространения коронавируса.

- Российские медики наблюдают за состоянием 151 тысячи людей в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию. Всего с начала распространения коронавируса на территории страны было выявлено 62 773 случая заражения.

- «Яндекс.Такси» будет бесплатно развозить врачей по вызовам в Подмосковье. Компания организует перевозку 300 врачей из семи медицинских учреждений в пяти городах региона.

- Москвичи с ОРВИ могут сообщать о неквалифицированной медицинской помощи на единую горячую линию +7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 08:00 до 21:00), это нужно для того, чтобы не упустить потенциальные случаи Covid-19.

- За сутки в России зарегистрировали 4774 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 688.

- Служащие и волонтеры теперь могут оформить пропуск с помощью приложения «Моя Москва». Пользователи приложения также смогут проверить наличие разрешения на передвижение по столице.

- Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Многие из них имели сопутствующие заболевания.