РИАМО - 23 апр. Владелец авиакомпании S7 Владислав Филев считает, что международное авиасообщение возобновится лишь в апреле 2021 года.

По его словам, начать полеты раньше не получится из-за второй волны эпидемии коронавируса.

«Смысл мер, применяемых государством,— растянуть пик заболеваемости, чтобы система здравоохранения имела достаточно ресурсов для поддержания тех, кто находится в плохом состоянии. Меры самоизоляции приведут к тому, что заболеет небольшое количество людей,— мы не получим коллективного иммунитета, что предполагает вторую волну эпидемии», — сказал Филев в интервью газете «Коммерсант».

Он добавил, что вторая волна эпидемии опять вызовет те же самые ограничительные действия со стороны государства.

Филев сослался на знаменитую «испанку» (испанский грипп - ред.), которая также имела две волны, причем вторая волна была более тяжелая, чем первая.

В данный момент международное авиасообщение временно приостановлено. Из-за этого многие туристы не могут попасть на родину. Для эвакуации россиян выполняются специальные чартерные рейсы.

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Текстовая трансляция

23 АПРЕЛЯ

- В России замедлился рост числа заразившихся коронавирусом. По данным оперативного штаба по коронавирусу, количество новых инфицированных снижается второй день подряд.

- В московском клиническом центре инфекционных болезней в поселении Вороновское новой Москвы в данный момент уже проходят лечение 45 пациентов. Первых пациентов новый центр начал принимать 20 апреля.

- Владимир Путин заверил, что торжественные мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, обязательно состоятся. Он напомнил, что в текущем году торжества в честь Дня Победы перенесли из-за угрозы распространения коронавируса.

- Российские медики наблюдают за состоянием 151 тысячи людей в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию. Всего с начала распространения коронавируса на территории страны было выявлено 62 773 случая заражения.

- «Яндекс.Такси» будет бесплатно развозить врачей по вызовам в Подмосковье. Компания организует перевозку 300 врачей из семи медицинских учреждений в пяти городах региона.

- Москвичи с ОРВИ могут сообщать о неквалифицированной медицинской помощи на единую горячую линию +7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 08:00 до 21:00), это нужно для того, чтобы не упустить потенциальные случаи Covid-19.

- За сутки в России зарегистрировали 4774 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 688.

- Служащие и волонтеры теперь могут оформить пропуск с помощью приложения «Моя Москва». Пользователи приложения также смогут проверить наличие разрешения на передвижение по столице.

- Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Многие из них имели сопутствующие заболевания.