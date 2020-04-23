РИАМО- 23 апр. Центробанк снизил официальные курсы доллара и евро на 24 апреля более чем на один рубль, сообщает Газета.ru.

«Официальный курс доллара упал на 1,91 рубля, до 75,13 рубля», – отмечается в материале.

Официальный курс евро на пятницу снизился на 2,54 рубля и составил 81,15 рубля.

Ранее президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф пояснил, почему невозможно раздать деньги всем россиянам во время «вирусного» кризиса. По его словам, в России нет такого рыночного источника денег, который есть у США и Евросоюза.

Также в РФ нет такого количества инструментов, через которые можно привлечь подобные объемы средств.