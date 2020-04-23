РИАМО - 23 апр. Щелковские волонтеры продолжают оказывать адресную помощь жителям муниципалитета, с начала апреля волонтеры молодежного клуба «Ровесник» и объединения «Корпорация добра» приняли более 100 заявок от жителей с просьбой о помощи в доставке необходимых продуктов и лекарств, сообщается на сайте администрации городского округа.

Помогают добровольцы и с обычными домашними делами, например, с выносом мусора. За день участники волонтерского движения оказывают помощь в среднем по 20 адресам, охватывая территорию всего городского округа.

«Активисты поддерживают старшее поколение и жителей с хроническими заболеваниями, которым предписывается строго соблюдать режим самоизоляции, так как они находятся в группе риска в связи с эпидемией коронавируса», - говорится в сообщении.

Если вы или ваши близкие нуждаются в помощи волонтеров, заявку можно оставить по телефону: 8(496)566-75-48 или через соцзащиту: 8(496)566-98-03, 8(496)566-71-69.

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Текстовая трансляция

23 АПРЕЛЯ

- В России замедлился рост числа заразившихся коронавирусом. По данным оперативного штаба по коронавирусу, количество новых инфицированных снижается второй день подряд.

- В московском клиническом центре инфекционных болезней в поселении Вороновское новой Москвы в данный момент уже проходят лечение 45 пациентов. Первых пациентов новый центр начал принимать 20 апреля.

- Владимир Путин заверил, что торжественные мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, обязательно состоятся. Он напомнил, что в текущем году торжества в честь Дня Победы перенесли из-за угрозы распространения коронавируса.

- Российские медики наблюдают за состоянием 151 тысячи людей в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию. Всего с начала распространения коронавируса на территории страны было выявлено 62 773 случая заражения.

- «Яндекс.Такси» будет бесплатно развозить врачей по вызовам в Подмосковье. Компания организует перевозку 300 врачей из семи медицинских учреждений в пяти городах региона.

- Москвичи с ОРВИ могут сообщать о неквалифицированной медицинской помощи на единую горячую линию +7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 08:00 до 21:00), это нужно для того, чтобы не упустить потенциальные случаи Covid-19.

- За сутки в России зарегистрировали 4774 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 688.

- Служащие и волонтеры теперь могут оформить пропуск с помощью приложения «Моя Москва». Пользователи приложения также смогут проверить наличие разрешения на передвижение по столице.

- Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Многие из них имели сопутствующие заболевания.