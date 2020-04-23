РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 апр. Управляющая компания «Новые коммунальные решения» дезинфицирует квартиры жителей Балашихи, заразившихся коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Данная управляющая компания обслуживает в Балашихе восемь домов, в которых есть случаи подтвержденных диагнозов коронавируса у жильцов.

«Нам оперативно приходит письмо по электронной почте от Роспотребнадзора о том, что нужно провести дезинфекцию. Мы связываемся с хозяином квартиры, спрашиваем о его состоянии, узнаем, остался он дома или поехал в больницу. После этого наши сотрудники в полной экипировке проводят дезинфекцию квартиры с разрешения жильца. Если войти не позволяют, мы передаем наш раствор хозяину, чтобы он самостоятельно провел обработку», - сказал заместитель директора УК «Новые коммунальные решения» Рустам Фахрисламов.

Он добавил, что также они проводят дезинфекцию подъездов. Сотрудники в специальных костюмах, респираторах, одноразовых перчатках и бахилах обрабатывают поверхности дезинфицирующим раствором с помощью распрыскивателей. Как правило, уборка проходит ранним утром с 6:00 до 9:00. Обрабатывают все поверхности.

«Несколько раз в день дезинфицируем входные двери, первые этажи, кнопки лифтов, домофоны, тамбурные двери на этажах. Дезинфицирующих средств хватает, у нас двухмесячный запас был еще до введения режима самоизоляции. Всем людям, а особенно с подтвержденным диагнозом, нужно соблюдать режим самоизоляции. Поэтому наши сотрудники в защитных костюмах помогают даже вынести мусор самоизолированным», - подчеркнул Фахрисламов.

Также дезинфицируются детские и спортивные площадки, несмотря на то, что они огорожены специальной лентой.

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Текстовая трансляция

23 АПРЕЛЯ

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