РИАМО - 23 апр. Сельхозпредприятия Подмосковья начали высаживать картофель в открытом грунте, в текущем году этой культурой планируют засадить свыше 15 тысяч гектаров земли, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Эпидемиологическая ситуация никак не повлияла на планы посевной кампании в Подмосковье. Мы начали сажать картофель и овощи открытого грунта. В этом году картофелем во всех хозяйствах региона планируется занять более 15 тысяч гектаров», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Первыми к посадке раннего картофеля приступили в крупнейшем агрохолдинге региона «Дмитровские овощи» в Дмитровском городском округе. В качестве посевного материала используются сорта высоких репродукций лучших селекций.

«Здесь посажены первые 100 гектаров. Площадь посева картофеля в агрохолдинге так же, как и в прошлом году составит 1,4 тысячи гектаров. Массовая посадка картофеля в области начнется в конце апреля - начале мая и будет продолжаться 21-25 календарных дней, то есть завершится через месяц», – добавил Разин.

Полевые работы в Подмосковье в этом году начались раньше запланированного срока благодаря теплой погоде.