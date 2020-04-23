РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 апр. Сотрудники территориального управления «Федоскино» городского округа Мытищи провели противопожарную опашку полей рядом с населенными пунктами, сообщается в Instagram-аккаунте теруправления.

«Сотрудники отдела благоустройства нашего территориального управления провели опашку полей, прилегающих к населенным пунктам. Работы проводились в связи с наступлением пожароопасного периода и в соответствии с решением Комиссии Московской области по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности», - говорится в сообщении.

Общая площадь сельских территорий городского округа Мытищи, которые подведомственны МКУ ТУ «Федоскино», составляет 19 038 гектаров. В границах территориального управления находятся 44 населенных пункта.