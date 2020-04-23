РИАМО - 23 апр. В Московском зоопарке фламинго вылетели в летний вольер из теплого зимнего домика, их начали готовить к переменчивой весенней погоде за месяц до этого события, говорится в сообщении пресс-службы зоопарка.
Подготовкой птиц к вылету в летний вольер занимаются киперы. Они каждый день понижали температуру в домике на полградуса и иногда приоткрывали дверь наружу.
Летний вольер этих розовых птиц очень обширен: он включает в себя водоем с кормовой площадкой и территорию для гнезд. На кормовой площадке расставляют емкости, из которых фламинго черпают еду, предварительно фильтруя ее в воде. Также киперы рассыпают в воде рачков и мотыля.
В вольере птицы строят личные гнезда из глины. У каждого гнезда можно отметить свою личную форму – одни бывают широкие и приземистые, другие высокие и конусообразные. А часть фламинго пользуются прошлогодними, только чуть достраивают их.
Фламинго отличаются своей сплоченностью. В этом году птицы вылетели из зимнего домика попарно, иногда поодиночке, но в итоге все-таки собрались в тесную группу.
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