РИАМО - 23 апр. В Московском зоопарке фламинго вылетели в летний вольер из теплого зимнего домика, их начали готовить к переменчивой весенней погоде за месяц до этого события, говорится в сообщении пресс-службы зоопарка.

Подготовкой птиц к вылету в летний вольер занимаются киперы. Они каждый день понижали температуру в домике на полградуса и иногда приоткрывали дверь наружу.

«Когда ночью больше нет минусовых температур, а днем устанавливаются стабильные 6-7 градусов, то птиц выпускают. Причем первый вылет всегда происходит в солнечную погоду, так как фламинго почти сразу идут купаться. Важно, чтобы они смогли обсохнуть», — говорится в сообщении.

Летний вольер этих розовых птиц очень обширен: он включает в себя водоем с кормовой площадкой и территорию для гнезд. На кормовой площадке расставляют емкости, из которых фламинго черпают еду, предварительно фильтруя ее в воде. Также киперы рассыпают в воде рачков и мотыля.

В вольере птицы строят личные гнезда из глины. У каждого гнезда можно отметить свою личную форму – одни бывают широкие и приземистые, другие высокие и конусообразные. А часть фламинго пользуются прошлогодними, только чуть достраивают их.

Фламинго отличаются своей сплоченностью. В этом году птицы вылетели из зимнего домика попарно, иногда поодиночке, но в итоге все-таки собрались в тесную группу.