РИАМО - 23 апр. В Одинцовском городском округе 45 медработников разместили в гостиницах, такое решение принято, чтобы не подвергать риску заражения коронавирусом их родных и близких, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в гостиничном фонде региона размещено уже более тысячи врачей. Медикам предоставлено питание и набор необходимых услуг. Для временного проживания подбираются удобно расположенные отели, санатории и базы отдыха.

«Размещение врачей в гостиницах – вынужденный шаг. Мы добиваемся сразу нескольких целей – приблизить медиков к местам работы, временно избавив их от бытовых и транспортных проблем. Плюс к этому минимизация внешних контактов создает безопасные условия для членов семей сотрудников больниц», - сказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Он уточнил, что в гостинице Волейбольного центра и отеля «Парк Инн» уже проживает 45 врачей Одинцовской областной больницы.

По его словам, для медработников созданы условия, позволяющие полноценно отдыхать и восстанавливать силы.

В Московской области сформирован резерв из 30 гостиниц, где может быть размещен медперсонал. Все они находятся не более, чем в получасе езды от инфекционных стационаров. Всего в гостиницах региона планируется разместить более 4 тысяч медиков.

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Текстовая трансляция

23 АПРЕЛЯ

- В России замедлился рост числа заразившихся коронавирусом. По данным оперативного штаба по коронавирусу, количество новых инфицированных снижается второй день подряд.

- В московском клиническом центре инфекционных болезней в поселении Вороновское новой Москвы в данный момент уже проходят лечение 45 пациентов. Первых пациентов новый центр начал принимать 20 апреля.

- Владимир Путин заверил, что торжественные мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, обязательно состоятся. Он напомнил, что в текущем году торжества в честь Дня Победы перенесли из-за угрозы распространения коронавируса.

- Российские медики наблюдают за состоянием 151 тысячи людей в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию. Всего с начала распространения коронавируса на территории страны было выявлено 62 773 случая заражения.

- «Яндекс.Такси» будет бесплатно развозить врачей по вызовам в Подмосковье. Компания организует перевозку 300 врачей из семи медицинских учреждений в пяти городах региона.

- Москвичи с ОРВИ могут сообщать о неквалифицированной медицинской помощи на единую горячую линию +7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 08:00 до 21:00), это нужно для того, чтобы не упустить потенциальные случаи Covid-19.

- За сутки в России зарегистрировали 4774 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 688.

- Служащие и волонтеры теперь могут оформить пропуск с помощью приложения «Моя Москва». Пользователи приложения также смогут проверить наличие разрешения на передвижение по столице.

- Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Многие из них имели сопутствующие заболевания.