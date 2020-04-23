РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 апр. Управляющая компания МУП «СЕЗ» Подольска убрала поваленные ветром деревья во дворах многоквартирных домов микрорайона Климовск, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Шквальный ветер, который бушевал в микрорайоне Климовск 22 апреля, натворил немало проблем. Сотрудники управляющей организации провели обследование придомовых территорий, по его итогам оперативно были спилены и убраны из дворов покалеченные ветром деревья. В частности, такая работа была проведена во дворах по адресам: улица Ленина, дом №27; улица Школьная, дом №36», - говорится в сообщении.

Сообщить о поваленных деревьях горожане могут в управляющую компанию по телефонам: 8(496)761-63-50; 8(496)761-63-13; 8(496)761-51-70.