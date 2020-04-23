РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 апр. С четверга жители городского округа Люберцы при покупке билета на поезд должны будут обязательно указывать свои контактные данные, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Эта мера распространяется на покупки как в кассах, так и на сайте РЖД или в мобильном приложении.

«Пассажир должен будет указать телефон или адрес электронной почты, на них будут приходить уведомления о возможных изменениях в графике движения поездов. Ранее контакты оставляли по желанию», - говорится в сообщении.

В РЖД отметили, что данные пассажиров не будут использоваться для рекламных рассылок.