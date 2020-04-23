РИАМО - 23 апр. Временные сооружения, возводимые на территории московских больниц для пациентов с коронавирусом, уже обеспечены водой, теплом и электричеством, сообщил в четверг заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Ранее оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что на территории 13 московских больниц будут возведены каркасно-тентовые конструкции для размещения больных с коронавирусной инфекцией.

«Специалисты комплекса городского хозяйства в кратчайшие сроки провели работы по планировке участков и устройству оснований общей площадью 45,8 тысячи квадратных метров под 22 каркасно-тентовые конструкции. В настоящее время модули устанавливаются и подключаются к инженерным сетям, уже в полном объеме обеспечено горячее и холодное водоснабжение, подача тепла», - сказал Бирюков.

По его словам, специалисты проложили более 8,5 тысяч погонных метров трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, около 2 тысяч метров канализации, также к 22 модулям было подведено электроснабжение.

«За 96 часов энергетики выполнили весь необходимый объем работ по строительству электросетевой инфраструктуры для выдачи 20 мегаватт мощности, проложили 60 кабельных линий <...>, установили 13 комплектных трансформаторных подстанций, ведутся работы по установке опор освещения», - заключил Бирюков.

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Текстовая трансляция

23 АПРЕЛЯ

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- В московском клиническом центре инфекционных болезней в поселении Вороновское новой Москвы в данный момент уже проходят лечение 45 пациентов. Первых пациентов новый центр начал принимать 20 апреля.

- Владимир Путин заверил, что торжественные мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, обязательно состоятся. Он напомнил, что в текущем году торжества в честь Дня Победы перенесли из-за угрозы распространения коронавируса.

- Российские медики наблюдают за состоянием 151 тысячи людей в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию. Всего с начала распространения коронавируса на территории страны было выявлено 62 773 случая заражения.

- «Яндекс.Такси» будет бесплатно развозить врачей по вызовам в Подмосковье. Компания организует перевозку 300 врачей из семи медицинских учреждений в пяти городах региона.

- Москвичи с ОРВИ могут сообщать о неквалифицированной медицинской помощи на единую горячую линию +7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 08:00 до 21:00), это нужно для того, чтобы не упустить потенциальные случаи Covid-19.

- За сутки в России зарегистрировали 4774 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 688.

- Служащие и волонтеры теперь могут оформить пропуск с помощью приложения «Моя Москва». Пользователи приложения также смогут проверить наличие разрешения на передвижение по столице.

- Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Многие из них имели сопутствующие заболевания.