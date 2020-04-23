РИАМО - 23 апр. Мэр Москвы Сергей Собянин и начальник столичного главка МВД Олег Баранов в четверг открыли стационар для пациентов с коронавирусом на базе клинического госпиталя медсанчасти МВД РФ по столице, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

В обычное время госпиталь осуществлял лечение сотрудников полиции, членов их семей и ветеранов ведомства. Теперь учреждение перепрофилировано на лечение больных с Covid-19 — на это ушло меньше двух недель.

«В период борьбы с коронавирусной инфекцией на столичную полицию легла огромная дополнительная нагрузка. С ней личный состав полиции справляется добросовестно и в полном объеме. К борьбе с коронавирусом подключились и медики московского главка внутренних дел», – сказал Собянин.

Стационар полностью обеспечен всем необходимым медоборудованием, включая 20 аппаратов ИВЛ, один аппарат КТ и два — МРТ. Также закуплены все необходимые лекарства и дезинфицирующие средства.

Весь персонал госпиталя — 235 врачей и 414 человек среднего медперсонала — прошел переподготовку и обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Всех сотрудников и пенсионеров ведомства, которые ранее проходили лечение в госпитале, перевели в другие медицинские учреждения МВД России.

В настоящий момент в столице для лечения больных с коронавирусной инфекцией развернули отделения в 57 федеральных, городских и частных стационарах.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Москве составляет 33 940. Для всех жителей действует режим обязательной самоизоляции вне зависимости от возраста.

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Текстовая трансляция

23 АПРЕЛЯ

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