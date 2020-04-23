РИАМО - 23 апр. В Москве средняя скорость ветра 22 апреля превышала 10 метров в секунду, порывы в районе МГУ достигали 26 метров в секунду, таким образом этот день стал самым ветреным весной за всю историю метеонаблюдений, сообщается на сайте «Метеоновости».

«За всю историю инструментальных наблюдений в Москве весной еще ни разу не наблюдалось столь сильного ветра», — говорится в сообщении.

В Московской области порывы ветра достигали 25 метров в секунду.

В четверг ветреная погода в Московском регионе сохранится, но порывы ветра уменьшатся до 12-17 метров в секунду.