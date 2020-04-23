РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 апр. Мытищинская инжиниринговая компания «ССТэнергомонтаж» (входит в ГК «ССТ») ведет проект по оснащению системами электрообогрева объектов Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка, сообщается на сайте администрации горокруга.

Самбургский лицензионный участок Уренгойского месторождения, где ведутся работы по освоению ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения, расположен в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Лицензией на его освоение владеет АО «Артикгаз», совместное предприятие ПАО «Новатэк» и ПАО «Газпром нефть».

«Компания «ССТэнергомонтаж» поставила системы электрообогрева для трубопроводов кустов газовых скважин, газосборной сети и входных сооружений на установке комплексной подготовки газа (УКПГ), технологических трубопроводов установки деэтанизации конденсата УДК-3, технологического оборудования, трубопроводов сетей водоснабжения и канализации. На данный момент на объект поставлено 23,6 километров нагревательных кабелей общей мощностью 901 киловатт и 94,7 километров силовых и монтажных кабелей», - говорится в сообщении.

Саморегулирующиеся нагревательные кабели HTP, BTC, BTX производства «ССТэнергомонтаж» работают в автоматическом режиме без постоянного присутствия персонала и обеспечивают поддержание заданного значения температуры трубопроводов.

«Важным направлением развития этого месторождения является разработка труднодоступных ачимовских отложений, которые залегают на глубинах порядка 4000 метров и имеют более сложное геологическое строение по сравнению с другими видами залежей. Кроме того, ачимовские отложения залегают при аномально высоком пластовом давлении (более 600 атмосфер), осложнены тектоническими и литологическими экранами, характеризуются многофазным состоянием залежей, а также отягощены тяжелыми парафинами», - говорится в сообщении.

Разработка ачимовских отложений на Уренгойском месторождении требует применения современных технологий, в том числе электрообогрева, ввиду суровой продолжительной зимы и короткого прохладного лета. Значительное влияние оказывают многолетняя мерзлота и повышенная влажность на уровне 69–78%. В январе температура составляет - 26°С, а иногда опускается и до -56 °С.