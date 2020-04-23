РИАМО - 23 апр. Президент РФ Владимир Путин заверил, что торжественные мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, обязательно состоятся, сообщает Федеральное агентство новостей.

Российский лидер направил участникам Всероссийской акции «Вахта памяти» телеграмму, ее текст опубликован на официальном сайте Кремля. Путин напомнил, что в текущем году торжества в честь Дня Победы перенесли из-за угрозы распространения коронавируса.

«Но уверен, что все они — и «Бессмертный полк», и военный парад, и встречи с ветеранами, и другие значимые патриотические мероприятия — обязательно состоятся», – сказал президент.

Путин также отметил, что не сомневается в деятельном участии Поискового движения России в организации и проведении патриотических мероприятий.

Девятого мая 2020 года Россия празднует 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Парад Победы было принято отложить до улучшения ситуации по коронавирусу.

С начала распространения коронавируса в России число случаев инфицирования достигло 62 773. Выздоровел за все время 4 891 человек. Скончались 555 человек.

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Текстовая трансляция

23 АПРЕЛЯ

- В России замедлился рост числа заразившихся коронавирусом. По данным оперативного штаба по коронавирусу, количество новых инфицированных снижается второй день подряд.

- В московском клиническом центре инфекционных болезней в поселении Вороновское новой Москвы в данный момент уже проходят лечение 45 пациентов. Первых пациентов новый центр начал принимать 20 апреля.

- Владимир Путин заверил, что торжественные мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, обязательно состоятся. Он напомнил, что в текущем году торжества в честь Дня Победы перенесли из-за угрозы распространения коронавируса.

- Российские медики наблюдают за состоянием 151 тысячи людей в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию. Всего с начала распространения коронавируса на территории страны было выявлено 62 773 случая заражения.

- «Яндекс.Такси» будет бесплатно развозить врачей по вызовам в Подмосковье. Компания организует перевозку 300 врачей из семи медицинских учреждений в пяти городах региона.

- Москвичи с ОРВИ могут сообщать о неквалифицированной медицинской помощи на единую горячую линию +7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 08:00 до 21:00), это нужно для того, чтобы не упустить потенциальные случаи Covid-19.

- За сутки в России зарегистрировали 4774 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 688.

- Служащие и волонтеры теперь могут оформить пропуск с помощью приложения «Моя Москва». Пользователи приложения также смогут проверить наличие разрешения на передвижение по столице.

- Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Многие из них имели сопутствующие заболевания.