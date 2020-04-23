РИАМО - 23 апр. На портале «Рамблер» запустили специальный сервис, который помогает жителям Москвы и Подмосковья составить правильную СМС-заявку для получения цифрового разрешения на поездку, говорится в сообщении пресс-службы Rambler Group.

В Москве и Подмосковье действуют разные короткие номера для отправки СМС на получение пропуска. К тому же, пользователю необходимо в правильной последовательности и с определенной пунктуацией указать цель поездки, номер паспорта и свой маршрут. В результате около 90% СМС содержали ошибки, сообщения приходилось отправлять повторно.

«Портал «Рамблер» запустил специальный сервис, который помогает сгенерировать такое сообщение без ошибок. Благодаря ему свой цифровой пропуск уже получили десятки тысяч пользователей», - говорится в сообщении.

Сервис доступен на главной странице «Рамблера» и по ссылке. Пользователю нужно выбрать регион (Москва или Московская область), тип пропуска и документа и заполнить остальные поля (они разнятся в зависимости от выбранного пропуска).

После ввода всех данных создается готовое СМС, которое остается только скопировать и отправить на нужный номер – 7377 для Москвы и 0250 для Подмосковья. При этом сохраняется конфиденциальность информации – кроме самого пользователя никто не может получить доступ к заполняемым сведениям и сформированному тексту.

Из-за эпидемии коронавирусной инфекции в Московском регионе действует пропускная система для всех, кто пользуется транспортном — общественным, служебным или личным. С 22 апреля пропускная система в регионе ужесточилась — теперь в разрешении на поездку необходимо указывать госномер автомобиля и номер транспортной карты.

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Текстовая трансляция

23 АПРЕЛЯ

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- В московском клиническом центре инфекционных болезней в поселении Вороновское новой Москвы в данный момент уже проходят лечение 45 пациентов. Первых пациентов новый центр начал принимать 20 апреля.

- Владимир Путин заверил, что торжественные мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, обязательно состоятся. Он напомнил, что в текущем году торжества в честь Дня Победы перенесли из-за угрозы распространения коронавируса.

- Российские медики наблюдают за состоянием 151 тысячи людей в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию. Всего с начала распространения коронавируса на территории страны было выявлено 62 773 случая заражения.

- «Яндекс.Такси» будет бесплатно развозить врачей по вызовам в Подмосковье. Компания организует перевозку 300 врачей из семи медицинских учреждений в пяти городах региона.

- Москвичи с ОРВИ могут сообщать о неквалифицированной медицинской помощи на единую горячую линию +7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 08:00 до 21:00), это нужно для того, чтобы не упустить потенциальные случаи Covid-19.

- За сутки в России зарегистрировали 4774 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 688.

- Служащие и волонтеры теперь могут оформить пропуск с помощью приложения «Моя Москва». Пользователи приложения также смогут проверить наличие разрешения на передвижение по столице.

- Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Многие из них имели сопутствующие заболевания.