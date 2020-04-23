РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 апр. Волонтерский центр с начала своей деятельности оказал адресную помощь 1128 жителям Подольска на самоизоляции, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г. о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Председатель комитета по делам молодежи и спорта Московской областной думы Олег Жолобов 22 апреля провел видеоконференцию с руководителями волонтерских сообществ муниципалитетов Подмосковья по вопросам работы в период пандемии. От Подольска в ней принял участие председатель комитета по делам молодежи администрации округа Иван Литвяков.

«Затронули вопросы, касающиеся взаимодействия администрации муниципалитетов с волонтерами, структуры работы, обмена опытом. По итогам видеоконференции Жолобов отметил высокую работу волонтерского центра Подольска. Наши волонтеры за все время функционирования центра оказали адресную помощь 1128 жителям города. Работаем дальше на благо города!» - говорится в сообщении.

Так, 22 апреля 29 многодетным семьям Подольска волонтеры доставили на дом благотворительный свежий хлеб от «Вера-Русский Хлеб».

Текстовая трансляция

23 АПРЕЛЯ

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- В московском клиническом центре инфекционных болезней в поселении Вороновское новой Москвы в данный момент уже проходят лечение 45 пациентов. Первых пациентов новый центр начал принимать 20 апреля.

- Владимир Путин заверил, что торжественные мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, обязательно состоятся. Он напомнил, что в текущем году торжества в честь Дня Победы перенесли из-за угрозы распространения коронавируса.

- Российские медики наблюдают за состоянием 151 тысячи людей в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию. Всего с начала распространения коронавируса на территории страны было выявлено 62 773 случая заражения.

- «Яндекс.Такси» будет бесплатно развозить врачей по вызовам в Подмосковье. Компания организует перевозку 300 врачей из семи медицинских учреждений в пяти городах региона.

- Москвичи с ОРВИ могут сообщать о неквалифицированной медицинской помощи на единую горячую линию +7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 08:00 до 21:00), это нужно для того, чтобы не упустить потенциальные случаи Covid-19.

- За сутки в России зарегистрировали 4774 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 688.

- Служащие и волонтеры теперь могут оформить пропуск с помощью приложения «Моя Москва». Пользователи приложения также смогут проверить наличие разрешения на передвижение по столице.

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