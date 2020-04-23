РИАМО - 23 апр. Следователи задержали 48-летнюю жительницу подмосковных Люберец, подозреваемую убийстве 53-летнего сожителя, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Инцидент произошел накануне в одной из квартир Люберец. Известно, что во время застолья произошла ссора, и подозреваемая нанесла сожителю ножевое колото-резаное ранение грудной клетки.

«В результате причиненного повреждения мужчина скончался на месте происшествия. В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения», - говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.