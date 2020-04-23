РИАМО – 23 апр. Актриса Чулпан Хаматова, сыгравшая главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза», предложила недовольным зрителям «плюнуть ей в лицо», сообщает Nation News.

Тех зрителей, которые ее поддерживали во время травли, она поблагодарила.

«Она заявила, что ожидала обратной критики сериала от тех, кто знаком с творчеством Солженицына и Шаламова. Хаматова также предложила провести Zoom-конференцию с «хамоватыми» зрителями картины», - говорится в сообщении.

Кроме того, Хаматова подчеркнула, что получила много слов благодарности и поддержки с начала травли сериала.

Ее также поддержали супруга писателя Александра Солженицына Наталья и режиссер Влад Фурманов, чтобы подбодрить в это трудное время.

Сериал вызвал бурю критики в связи с тем, что он якобы искажает прошлое СССР и очерняет советскую историю.