РИАМО - 23 апр. Депутаты Московской областной думы на внеочередном заседании в четверг одобрили законопроект, устанавливающий требования к указателям на остановках по межрегиональным маршрутам вне автовокзалов и автостанций, передает корреспондент РИАМО.

«На уполномоченный орган Московской области в сфере транспорта возложено полномочие по организации в части размещения информации на указателях остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом, расположенных на территории Московской области вне территорий автовокзалов или автостанций», - сказал председатель комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Мособлдумы Олег Григорьев.

В пояснительной записке уточняется, что информация, которая размещается на указателях на остановках вне автовокзалов и автостанций, должна соответствовать федеральным правилам перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

Так, в соответствии с федеральными правилами перевозок должна размещаться информация: наименование остановочного пункта; номера маршрутов регулярных перевозок, в состав которых включен остановочный пункт; наименование конечного остановочного пункта каждого маршрута регулярных перевозок; условное обозначение транспортного средства, используемого для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа, и другая информация, которая установлена данными правилами.

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