РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 апр. По просьбам пассажиров в Домодедове увеличили число автобусов, сообщается на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Число транспортных средств увеличили на семи автобусных маршрутах в шести городских округах Подмосковья. На линиях начали работать 15 дополнительных автобусов.

«По два автобуса малого класса добавили на шесть маршрутов региона. На маршруте №57 станция Домодедово – станция Подольск работает 6 автобусов малого класса, на маршруте №593к Домодедово (улица Курыжова) – Москва (метро «Красногвардейская») – 7 автобусов малого класса», – говорится в сообщении.

Также два автобуса малого класса добавились на маршрут №1200к микрорайон Новое Домодедово – Москва (метро «Кантемировская»). Теперь на нем работает 10 автобусов малого класса.

С 31 марта автобусы перешли на работу по расписанию выходного дня, с 8 апреля график движения некоторых маршрутов был скорректирован под существующий пассажиропоток. Актуальное расписание автобусов размещается на остановочных пунктах.