РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 апр. Почти трехкилометровая пробка образовалась в четверг днем на трассе А-107 в подмосковном Подольске, следует из сервиса «Яндекс. Пробки».

Согласно данным сервиса, по состоянию на 12:40 на автотрассе А-107 образовалась почти трехкилометровая пробка. Движение затруднено от съезда с Симферопольского шоссе до поворота на Дорожную улицу. Средняя скорость движения составляет около 10 километров в час.

В Московской области введен режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса, вспышка которого произошла в конце прошлого года в Китае. Жителям следует соблюдать самоизоляцию, выходить из дома разрешено только в некоторых случаях. Также передвигаться на личном и общественном транспорте в Московском регионе можно только с цифровым пропуском.