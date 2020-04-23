РИАМО - 23 апр. В четверг второй инфекционный корпус Жуковской городской клинической больницы начал принимать пациентов, его перепрофилировали за две с половиной недели из родильного отделения, говорится в сообщении пресс-службы администрации Жуковского.

«Это одно из самых современных инфекционных отделений в Подмосковье. Рассчитано на 100 коек, из них 41 реанимационная и 59 обычных. В реанимационном отделении порядка десяти коек будет оборудовано аппаратами искусственной вентиляции легких. В здании имеются два отделения: реанимационное и инфекционное», – говорится в сообщении.

Корпус перепрофилировали за две с половиной недели из родильного отделения. Палаты в обоих отделениях оборудовали для приема инфекционных больных. Каждая палата полностью автономна, в них есть душ и туалет, а также собственная система вентиляции. В палатах даже нельзя открывать окна.

К каждой кровати подведен кислород, имеются система вызова персонала, освещение и розетки, прикроватная тумбочка. Пациенты не смогут выйти в коридор без разрешения персонала.

Здание также является автономным. Система вентиляции и канализация здания оборудованы современными фильтрами для очистки воздуха и воды. Во втором корпусе будут работать 108 медиков в две смены. Отдыхать медики будут в гостиницах рядом с клиникой. Из гостиниц до места работы их будет доставлять специальный транспорт.

До конца апреля в Подмосковье перепрофилируют 16 медучреждений для приема больных с коронавирусной инфекцией.

Текстовая трансляция

23 АПРЕЛЯ

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