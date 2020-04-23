РИАМО - 23 апр. Специалисты «Мособлгаза» обследуют более 50 мемориалов с Вечным огнем накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«Обслуживание мемориалов – это большая честь и ответственность для предприятия, а также почетная обязанность для сотрудников, потому что Вечный огонь символизирует вечную память о погибших героях Великой Отечественной войны, их стойкость и мужество», – сказал генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Он отметил, что проверка газового оборудования мемориалов уже началась. До 29 апреля газовики исследуют 57 объектов.

Работы включают проверку системы подачи газа, целостности газопроводов, исправности устройств регулировки пламени, а также очистку газовых горелок.

В обслуживании воинских мемориалов участвуют сотрудники газовой службы с высшим разрядом. Во время проверок пламя Вечного огня переносят на временную горелку, а потом возвращают на место. Таким образом символ Победы не гаснет ни на секунду.