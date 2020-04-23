РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 апр. Сотрудники управляющей компании МУП «СЕЗ» отремонтировали цоколь одного из домов на проспекте 50 лет Октября в микрорайоне Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Управляющей организацией МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск продолжаются работы по содержанию жилого фонда в штатном режиме. В частности, в настоящее время отремонтирован и покрашен цоколь многоквартирного дома №16 по проспекту 50 лет Октября», - говорится в сообщении.

Помимо этого, на прошедшей неделе сотрудниками УК был выполнен плановый ремонт участка наружной тепловой сети, которая проходит по территории Климовской городской больницы №2.