РИАМО - 23 апр. Депутаты Мособлдумы в ходе онлайн-заседания в четверг приняли закон, который устанавливает налоговую льготу для арендаторов и владельцев торговых объектов, а также объектов общественного питания и бытового обслуживания, чей бизнес пострадал из-за эпидемии коронавируса, передает корреспондент РИАМО.

«Данный законопроект направлен на обеспечение мер поддержки бизнеса, который пострадал в связи со снижением деловой активности. Законопроектом предлагается установить налоговую льготу торговым центрам, торговым объектам, объектам общественного питания и объектам бытового обслуживания на период снижения их деловой активности в текущий момент», - сказала министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

По ее словам, льгота будет предоставлена при соблюдении определенного условия. Так, на указанный период для арендаторов, которые приостановили свою деятельность, должны быть снижены арендные платежи не менее чем на двукратный размер суммы налога на имущество и земельного налога, от которых освобождены арендодатели, и не менее чем на 50% от изначально действующей арендной ставки.

«Данная льгота позволит снизить не только налоговую нагрузку на арендодателя, но и будет способствовать снижению расходов арендаторов, соответственно, (поможет - ред.) пережить им данный тяжелый период», - добавила Масленкина.

Данная мера поддержки может охватить до 18 тысяч организаций в Подмосковье.

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