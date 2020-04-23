РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 апр. Около 400 человек в городском округе Мытищи имеют положительный тест на Covid-2019, все они проходят лечение, сообщается в Instagram-аккаунте Мытищинской ГКБ.

«Обратимся к последним сводкам по заболевшим Covid-2019 в городском округе Мытищи. По состоянию на 22 апреля, в поликлиниках Мытищ под наблюдением находятся всего 815 человек, из них 22 апреля под наблюдение взято 127 человек. Всего мазков МГКБ взято 5 331, в том числе поликлиниками. За 22 апреля взято 298, в том числе 162 мазка поликлиниками. Положительных Covid по стационару 225, по поликлиникам - 163, из них 17 детей. Всего 388 человек, которые являются жителями Московской области, не только городского округа Мытищи», - говорится в сообщении.

Некоторое время назад многие о заболеваниях новой коронавирусной инфекцией слышали только по телевизору из сводок новостей.

«Теперь все чаще приходится слышать, что этим опасным недугом заразился и кто-то из знакомых. Правильно же говорят: надо сидеть дома, соблюдать социальную дистанцию. В поликлиниках городского округа Мытищи под наблюдением находятся 777 пациентов. Это те, кто приехал из-за границы или контактировал с заболевшими. У всех, кто находится под наблюдением, взяты анализы. Напомним, что эти люди должны строго соблюдать режим самоизоляции», - отмечается в сообщении.

По данным на утро 22 апреля, в Мытищинской ГКБ на аппаратах ИВЛ находятся 11 человек, кислород получают 34 пациента. В реанимации под наблюдением врачей находятся 22 человека. В основном состояние у них стабильное.